Советский агитационный фарфор 

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Блюдо «10 лет власти Советов» с дарственной надписью по борту «Ленинградскому губотделу В.С.Р.Х. от госфарфорзавода имени Ломоносова 1917-1927», - 1927 год. Автор росписи - Владимир Александрович Корнилов. Государственный фарфоровый завод.



Фотографии с выставки



История формирования собрания советского авторского фарфора ВМДПНИ такая.



В самом начале 1980-х годов музею была подарена коллекция Народного артиста СССР Леонида Осиповича Утесова. Небольшая по составу, всего 27 предметов, коллекция включает в себя редкие авторские подписные произведения ведущих художников Государственного фарфорового завода, - Сергея Васильевича Чехонина, Михаила Михайловича Адамовича, Зинаиды Викторовны Кобылецкой, Александры Васильевны Щекатихиной-Потоцкой и других.



В конце 1980-х годов музею была передана коллекция из более 200 предметов, - Народной артистки СССР Марии Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Менакера.



Мария Владимировна Миронова позднее вспоминала, - «Это увлечение было постоянным объектом шуток наших друзей: настоящие коллекционеры старину собирают, а вы - черепки. Но, надо сказать, старину в то время собирать было гораздо проще, чем агитационный фарфор».



Да, - как пишет Кирилл Борисов в книге «Агитационный фарфор», - с заводского склада изделия поступали в фирменные магазины. Магазинов было всего три, один непосредственно при заводе, два других - на центральных улицах обоих столиц - Москвы и Петрограда. Готовый художественный фарфор распределялся следующим образом: половина изделий поставлялась Торговой палате, остальные - представительствам Италии (Венеция), Германии (Берлин), Франции и Швеции. В 1921 году Ленин распорядился экспортировать 100% художественного производства завода под контролем Наркомвнешторга.



В разные годы ленинградский коллекционер Иосиф Моисеевич Эзрах передал музею более 150-ти произведений русского и советского фарфора.



В связи с этой выставкой, - мне показалось интересным мнение автора статьи «Советский фарфор» с загадочными инициалами Г.Н. из журнала «Строительство Москвы» № 2 на 1927 год. Вот, что он пишет о недавно закрывшейся в Москве выставке советского фарфора, которая произошла, - кстати, - ровно девяносто лет назад, - ...они очень красивы, но они, все еще, и очень дороги, и не только рабочий, но и более зажиточный работник, служащий, приобрести их не может, - они ему не по карману. Заводы Тверской, Дулевский, Дмитровский во много раз слабее. Прежние безвкусица и грубость исполнения у них преобладают...







Блюдо декоративное «Первому стрелковому подшефному полку Московской пролетарской дивизии - 10 лет», - 1928 год. Дулевский фарфоровый завод.







Предмет из сервиза «Волховстрой», - конец 20-х-30-е годы. Автор рисунка - Трифон Захарович Подрябинников. Фарфоро-фаянсовая фабрика «Пролетарий».







Тарелка декоративная «1917-1927», - 1927 год. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Государственный фарфоровый завод.







Блюдо с монограммой «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод.







Тарелка «Мы превратим весь мир в цветущий сад», - 1921 год. Автор рисунка - Любовь Николаевна Гауш. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка с монограммой «РСФСР», - 1921 год. Авторы рисунка - Петр Владимирович Вычегжанин и Георгий Владимирович Вычегжанин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Блюдо «Жница», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.







Блюдо «Пионеры», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.







Блюдо «Пляска», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.







Тарелка «Да здравствует Советская власть» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1921 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка «Вся власть Советам» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1924 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.







Тарелка «Летописец» с надписью на свитке «В лета 1924 умер Ленин...», - 1924 год. Автор росписи - Стелла Георгиевна Венгеровская. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка «1924 21 января - умер Ленин», - 1924 год. Автор росписи - Александр Александрович Громов. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1924 год. Автор росписи - Александр Александрович Громов. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Блюдо «1 мая - праздник международной пролетарской солидарности», - 1928 год. Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка «Всеобщая грамотность - залог счастья России» с портретом Анатолия Васильевича Луначарского, - 1920 год. Автор рисунка - Алиса Рудольфовна Голенкина. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка «Знание облегчит работу», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка «Всем кто смел и сердцем молод в руки книга, серп и молот», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка «Всем кто смел и сердцем молод в руки книга, серп и молот», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Блюдо «Праздник труда 1 мая мировой смотр революционного фронта», - 1923 год. Автор росписи - Антон Михайлович Комашка. Государственный фарфоровый завод.







Тарелка «Дети трудящихся спаивают труд и науку», - 1920 год. Непереводимая игра слов, - спаивают от слова паять, а не поить. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка «Не то важно что есть, а то с кем есть», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка «Дерзай, дерзай, дерзай еще раз и всегда», - 1922 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка «Учись грамоте - жить легче», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка «Поющий интернационал», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.







Тарелка «Сапожник» с надписью «РСФСР», - 1925 год.











Тарелка с надписью «3 Интернационал», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.







Тарелка «Татарин с татаркой» с надписью «Петроград 1922 года», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.







Блюдо «Прогульщики», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка с надписью на немецком языке «Русский и немец. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 1925», - 1925 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка «Победа трудящихся», - 1922 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Блюдо «Да здравствует 8 съезд советов», - 1920 год. Автор росписи - Мария Васильевна Лебедева. Государственный фарфоровый завод.







Тарелка «История Октябрьского переворота», - 1925 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка «Да здравствует 8 съезд Советов», - 1920 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Размер 3,4х26,5 сантиметров. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка «Трудовая карточка», - 1920 год. Автор рисунка - Василий Порфирьевич Тиморев. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка «Да здравствует Советская власть», - 1921 год. Автор рисунка - Елизавета Бернгардовна Розендорф. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка «Да здравствует VIII съезд Советов», - 1920 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка с монограммой «РСФСР», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка «4 года. 1917-1921», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.







Тарелка с монограммой «РСФСР» и надписью «Привет 4-му Конгрессу - мировому вождю пролетариата!», - Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Размер 2,6х23,8 сантиметров. Государственный фарфоровый завод, - Петроград. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Блюдо с надписью «Царствию рабочих и крестьян не будет конца», - 1920 год. Автор рисунка - Василий Порфирьевич Тиморев.







Тарелка с портретом революционера-народника Н.И.Кибальчича, - 1920 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод.







Тарелка с изображением матроса Балтийского флота, - 1921 год. Автор рисунка - Екатерина Николаевна Болшева (Большева). Государственный фарфоровый завод.







Тарелка с надписью «Да здравствует VIII съезд Советов» и эмблемой - серп, молот и клещи, - 1920 год. Автор рисунка - Елизавета Бернгардовна Розендорф.







Тарелка с надписью «Кто не с нами, тот против нас», - 1921 год. Диаметр - 25,1 сантиметр. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.







Тарелка юбилейная с надписью «Победа трудящихся», - 1919 год. Автор рисунка - Вениамин Павлович Белкин.







Тарелка с изображением красной звезды с эмблемой «РСФСР» в центре и надписью по борту «В борьбе обретешь ты право свое», - 1921 год.







Тарелка с надписью: «Борьба родит героев», - 1918 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.







Тарелка с надписью по борту «Пропади буржуазия, сгинь капитал» и красной звездой в окружении молний на зеркале, - 1921 год. Авторы рисунка - Петр Владимирович Вычегжанин и Георгий Владимирович Вычегжанин. Государственный фарфоровый завод.







Блюдо «Краснофлотец», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».







Тарелка из юбилейного столового сервиза «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.







Тарелка из юбилейного столового сервиза «V. РСФСР», - 1922 год. Сервиз подарен рабочими Дулевского фарфорового завода Владимиру Ильичу Ленину к 5-летию революции. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.







Блюдо из юбилейного столового сервиза «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.







Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович.







Тарелка с красной звездой и монограммой «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод.







Тарелка «Красный гений» с надписью «Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала», - 1920 год. Автор рисунка - Алиса Рудольфовна Голенкина. Государственный фарфоровый завод.







Блюдо круглое с надписью: «РСФСР. Царству рабочих и крестьян не будет конца», - 1920 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.







Тарелка с изображением цветов в вазе и надписью «Мы превратим весь мир в цветущий сад», - 1922 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая.







Тарелка с надписью: «С высоких вершин науки можно раньше узреть зарю нового дня, чем там внизу среди сумятицы обыденной жизни», - 1919 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.







Тарелка «Звонарь» с надписью «Да здравствует 8-й съезд Советов», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.







Тарелка с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 1917-1921» и цифрой 4 на зеркале, - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде.







Тарелка с эмблемой «Синий герб», - 1918 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.







Блюдо с надписью «Прогулка матроса. 1 мая 1921 года в Петрограде», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.







Тарелка «Коммисар. Площадь Урицкого», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод.







Тарелка с надписью «Да здравствует VIII съезд Советов - 1920», - 1920 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде.







Тарелка с изображением рабочего, - 1921 год. Автор рисунка - Федор Федорович Маслов.







Тарелка из комплекта посуды «Добро пожаловать в Центральный дом крестьянина», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.









Блюдо «10 лет власти Советов» с дарственной надписью по борту «Ленинградскому губотделу В.С.Р.Х. от госфарфорзавода имени Ломоносова 1917-1927», - 1927 год. Автор росписи - Владимир Александрович Корнилов. Государственный фарфоровый завод.Фотографии с выставки «Фарфоровая Революция. Мечта о Новом Мире. Советский фарфор из собрания ВМДПНИ» галереи советского фарфора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.История формирования собрания советского авторского фарфора ВМДПНИ такая.В самом начале 1980-х годов музею была подарена коллекция Народного артиста СССР Леонида Осиповича Утесова. Небольшая по составу, всего 27 предметов, коллекция включает в себя редкие авторские подписные произведения ведущих художников Государственного фарфорового завода, - Сергея Васильевича Чехонина, Михаила Михайловича Адамовича, Зинаиды Викторовны Кобылецкой, Александры Васильевны Щекатихиной-Потоцкой и других.В конце 1980-х годов музею была передана коллекция из более 200 предметов, - Народной артистки СССР Марии Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Менакера.Мария Владимировна Миронова позднее вспоминала, -Да, - как пишет Кирилл Борисов в книге «Агитационный фарфор», -В разные годы ленинградский коллекционер Иосиф Моисеевич Эзрах передал музею более 150-ти произведений русского и советского фарфора.В связи с этой выставкой, - мне показалось интересным мнение автора статьи «Советский фарфор» с загадочными инициалами Г.Н. из журнала «Строительство Москвы» № 2 на 1927 год. Вот, что он пишет о недавно закрывшейся в Москве выставке советского фарфора, которая произошла, - кстати, - ровно девяносто лет назад, -Блюдо декоративное «Первому стрелковому подшефному полку Московской пролетарской дивизии - 10 лет», - 1928 год. Дулевский фарфоровый завод.Предмет из сервиза «Волховстрой», - конец 20-х-30-е годы. Автор рисунка - Трифон Захарович Подрябинников. Фарфоро-фаянсовая фабрика «Пролетарий».Тарелка декоративная «1917-1927», - 1927 год. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Государственный фарфоровый завод.Блюдо с монограммой «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод.Тарелка «Мы превратим весь мир в цветущий сад», - 1921 год. Автор рисунка - Любовь Николаевна Гауш. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка с монограммой «РСФСР», - 1921 год. Авторы рисунка - Петр Владимирович Вычегжанин и Георгий Владимирович Вычегжанин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Блюдо «Жница», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.Блюдо «Пионеры», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.Блюдо «Пляска», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.Тарелка «Да здравствует Советская власть» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1921 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка «Вся власть Советам» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1924 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.Тарелка «Летописец» с надписью на свитке «В лета 1924 умер Ленин...», - 1924 год. Автор росписи - Стелла Георгиевна Венгеровская. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка «1924 21 января - умер Ленин», - 1924 год. Автор росписи - Александр Александрович Громов. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1924 год. Автор росписи - Александр Александрович Громов. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Блюдо «1 мая - праздник международной пролетарской солидарности», - 1928 год. Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка «Всеобщая грамотность - залог счастья России» с портретом Анатолия Васильевича Луначарского, - 1920 год. Автор рисунка - Алиса Рудольфовна Голенкина. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка «Знание облегчит работу», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка «Всем кто смел и сердцем молод в руки книга, серп и молот», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка «Всем кто смел и сердцем молод в руки книга, серп и молот», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Блюдо «Праздник труда 1 мая мировой смотр революционного фронта», - 1923 год. Автор росписи - Антон Михайлович Комашка. Государственный фарфоровый завод.Тарелка «Дети трудящихся спаивают труд и науку», - 1920 год. Непереводимая игра слов, - спаивают от слова паять, а не поить. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка «Не то важно что есть, а то с кем есть», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка «Дерзай, дерзай, дерзай еще раз и всегда», - 1922 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка «Учись грамоте - жить легче», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка «Поющий интернационал», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.Тарелка «Сапожник» с надписью «РСФСР», - 1925 год.Тарелка с надписью «3 Интернационал», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.Тарелка «Татарин с татаркой» с надписью «Петроград 1922 года», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.Блюдо «Прогульщики», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка с надписью на немецком языке «Русский и немец. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 1925», - 1925 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка «Победа трудящихся», - 1922 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Блюдо «Да здравствует 8 съезд советов», - 1920 год. Автор росписи - Мария Васильевна Лебедева. Государственный фарфоровый завод.Тарелка «История Октябрьского переворота», - 1925 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка «Да здравствует 8 съезд Советов», - 1920 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Размер 3,4х26,5 сантиметров. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка «Трудовая карточка», - 1920 год. Автор рисунка - Василий Порфирьевич Тиморев. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка «Да здравствует Советская власть», - 1921 год. Автор рисунка - Елизавета Бернгардовна Розендорф. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка «Да здравствует VIII съезд Советов», - 1920 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка с монограммой «РСФСР», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка «4 года. 1917-1921», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.Тарелка с монограммой «РСФСР» и надписью «Привет 4-му Конгрессу - мировому вождю пролетариата!», - Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Размер 2,6х23,8 сантиметров. Государственный фарфоровый завод, - Петроград. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович.Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Блюдо с надписью «Царствию рабочих и крестьян не будет конца», - 1920 год. Автор рисунка - Василий Порфирьевич Тиморев.Тарелка с портретом революционера-народника Н.И.Кибальчича, - 1920 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод.Тарелка с изображением матроса Балтийского флота, - 1921 год. Автор рисунка - Екатерина Николаевна Болшева (Большева). Государственный фарфоровый завод.Тарелка с надписью «Да здравствует VIII съезд Советов» и эмблемой - серп, молот и клещи, - 1920 год.Тарелка с надписью «Кто не с нами, тот против нас», - 1921 год. Диаметр - 25,1 сантиметр. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.Тарелка юбилейная с надписью «Победа трудящихся», - 1919 год. Автор рисунка - Вениамин Павлович Белкин.Тарелка с изображением красной звезды с эмблемой «РСФСР» в центре и надписью по борту «В борьбе обретешь ты право свое», - 1921 год.Тарелка с надписью: «Борьба родит героев», - 1918 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.Тарелка с надписью по борту «Пропади буржуазия, сгинь капитал» и красной звездой в окружении молний на зеркале, - 1921 год. Авторы рисунка - Петр Владимирович Вычегжанин и Георгий Владимирович Вычегжанин. Государственный фарфоровый завод.Блюдо «Краснофлотец», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».Тарелка из юбилейного столового сервиза «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.Тарелка из юбилейного столового сервиза «V. РСФСР», - 1922 год. Сервиз подарен рабочими Дулевского фарфорового завода Владимиру Ильичу Ленину к 5-летию революции. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.Блюдо из юбилейного столового сервиза «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович.Тарелка с красной звездой и монограммой «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод.Тарелка «Красный гений» с надписью «Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала», - 1920 год. Автор рисунка - Алиса Рудольфовна Голенкина. Государственный фарфоровый завод.Блюдо круглое с надписью: «РСФСР. Царству рабочих и крестьян не будет конца», - 1920 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.Тарелка с изображением цветов в вазе и надписью «Мы превратим весь мир в цветущий сад», - 1922 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая.Тарелка с надписью: «С высоких вершин науки можно раньше узреть зарю нового дня, чем там внизу среди сумятицы обыденной жизни», - 1919 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.Тарелка «Звонарь» с надписью «Да здравствует 8-й съезд Советов», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.Тарелка с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 1917-1921» и цифрой 4 на зеркале, - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде.Тарелка с эмблемой «Синий герб», - 1918 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.Блюдо с надписью «Прогулка матроса. 1 мая 1921 года в Петрограде», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.Тарелка «Коммисар. Площадь Урицкого», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод.Тарелка с надписью «Да здравствует VIII съезд Советов - 1920», - 1920 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде.Тарелка с изображением рабочего, - 1921 год. Автор рисунка - Федор Федорович Маслов.Тарелка из комплекта посуды «Добро пожаловать в Центральный дом крестьянина», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод. Tags: 20-годы, 20-е годы, СССР, музеи, музей, прикладное искусство, художественное творчество 8 комментариев

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