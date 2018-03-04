Советский агитационный фарфор 

Блюдо «10 лет власти Советов» с дарственной надписью по борту «Ленинградскому губотделу В.С.Р.Х. от госфарфорзавода имени Ломоносова 1917-1927», - 1927 год. Автор росписи - Владимир Александрович Корнилов. Государственный фарфоровый завод.
Фотографии с выставки «Фарфоровая Революция. Мечта о Новом Мире. Советский фарфор из собрания ВМДПНИ»
и галереи советского фарфора
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.
История формирования собрания советского авторского фарфора ВМДПНИ такая.
В самом начале 1980-х годов музею была подарена коллекция Народного артиста СССР Леонида Осиповича Утесова. Небольшая по составу, всего 27 предметов, коллекция включает в себя редкие авторские подписные произведения ведущих художников Государственного фарфорового завода, - Сергея Васильевича Чехонина, Михаила Михайловича Адамовича, Зинаиды Викторовны Кобылецкой, Александры Васильевны Щекатихиной-Потоцкой и других.
В конце 1980-х годов музею была передана коллекция из более 200 предметов, - Народной артистки СССР Марии Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Менакера.
Мария Владимировна Миронова позднее вспоминала, - «Это увлечение было постоянным объектом шуток наших друзей: настоящие коллекционеры старину собирают, а вы - черепки. Но, надо сказать, старину в то время собирать было гораздо проще, чем агитационный фарфор»
.
Да, - как пишет Кирилл Борисов в книге «Агитационный фарфор», - с заводского склада изделия поступали в фирменные магазины. Магазинов было всего три, один непосредственно при заводе, два других - на центральных улицах обоих столиц - Москвы и Петрограда. Готовый художественный фарфор распределялся следующим образом: половина изделий поставлялась Торговой палате, остальные - представительствам Италии (Венеция), Германии (Берлин), Франции и Швеции. В 1921 году Ленин распорядился экспортировать 100% художественного производства завода под контролем Наркомвнешторга.
В разные годы ленинградский коллекционер Иосиф Моисеевич Эзрах передал музею более 150-ти произведений русского и советского фарфора.
В связи с этой выставкой, - мне показалось интересным мнение автора статьи «Советский фарфор» с загадочными инициалами Г.Н. из журнала «Строительство Москвы» № 2 на 1927 год. Вот, что он пишет о недавно закрывшейся в Москве выставке советского фарфора, которая произошла, - кстати, - ровно девяносто лет назад, - ...они очень красивы, но они, все еще, и очень дороги, и не только рабочий, но и более зажиточный работник, служащий, приобрести их не может, - они ему не по карману. Заводы Тверской, Дулевский, Дмитровский во много раз слабее. Прежние безвкусица и грубость исполнения у них преобладают...
Блюдо декоративное «Первому стрелковому подшефному полку Московской пролетарской дивизии - 10 лет», - 1928 год. Дулевский фарфоровый завод.
Предмет из сервиза «Волховстрой», - конец 20-х-30-е годы. Автор рисунка - Трифон Захарович Подрябинников. Фарфоро-фаянсовая фабрика «Пролетарий».
Тарелка декоративная «1917-1927», - 1927 год. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Государственный фарфоровый завод.
Блюдо с монограммой «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод.
Тарелка «Мы превратим весь мир в цветущий сад», - 1921 год. Автор рисунка - Любовь Николаевна Гауш. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка с монограммой «РСФСР», - 1921 год. Авторы рисунка - Петр Владимирович Вычегжанин и Георгий Владимирович Вычегжанин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Блюдо «Жница», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.
Блюдо «Пионеры», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.
Блюдо «Пляска», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.
Тарелка «Да здравствует Советская власть» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1921 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка «Вся власть Советам» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1924 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.
Тарелка «Летописец» с надписью на свитке «В лета 1924 умер Ленин...», - 1924 год. Автор росписи - Стелла Георгиевна Венгеровская. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка «1924 21 января - умер Ленин», - 1924 год. Автор росписи - Александр Александрович Громов. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1924 год. Автор росписи - Александр Александрович Громов. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Блюдо «1 мая - праздник международной пролетарской солидарности», - 1928 год. Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка «Всеобщая грамотность - залог счастья России» с портретом Анатолия Васильевича Луначарского, - 1920 год. Автор рисунка - Алиса Рудольфовна Голенкина. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка «Знание облегчит работу», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка «Всем кто смел и сердцем молод в руки книга, серп и молот», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка «Всем кто смел и сердцем молод в руки книга, серп и молот», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Блюдо «Праздник труда 1 мая мировой смотр революционного фронта», - 1923 год. Автор росписи - Антон Михайлович Комашка. Государственный фарфоровый завод.
Тарелка «Дети трудящихся спаивают труд и науку», - 1920 год. Непереводимая игра слов, - спаивают от слова паять, а не поить. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка «Не то важно что есть, а то с кем есть», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка «Дерзай, дерзай, дерзай еще раз и всегда», - 1922 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка «Учись грамоте - жить легче», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка «Поющий интернационал», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.
Тарелка «Сапожник» с надписью «РСФСР», - 1925 год.
Тарелка с надписью «3 Интернационал», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.
Тарелка «Татарин с татаркой» с надписью «Петроград 1922 года», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.
Блюдо «Прогульщики», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка с надписью на немецком языке «Русский и немец. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 1925», - 1925 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка «Победа трудящихся», - 1922 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Блюдо «Да здравствует 8 съезд советов», - 1920 год. Автор росписи - Мария Васильевна Лебедева. Государственный фарфоровый завод.
Тарелка «История Октябрьского переворота», - 1925 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка «Да здравствует 8 съезд Советов», - 1920 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Размер 3,4х26,5 сантиметров. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка «Трудовая карточка», - 1920 год. Автор рисунка - Василий Порфирьевич Тиморев. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка «Да здравствует Советская власть», - 1921 год. Автор рисунка - Елизавета Бернгардовна Розендорф. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка «Да здравствует VIII съезд Советов», - 1920 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка с монограммой «РСФСР», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка «4 года. 1917-1921», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.
Тарелка с монограммой «РСФСР» и надписью «Привет 4-му Конгрессу - мировому вождю пролетариата!», - Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Размер 2,6х23,8 сантиметров. Государственный фарфоровый завод, - Петроград. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод.
Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Блюдо с надписью «Царствию рабочих и крестьян не будет конца», - 1920 год. Автор рисунка - Василий Порфирьевич Тиморев.
Тарелка с портретом революционера-народника Н.И.Кибальчича, - 1920 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод.
Тарелка с изображением матроса Балтийского флота, - 1921 год. Автор рисунка - Екатерина Николаевна Болшева (Большева). Государственный фарфоровый завод.
Тарелка с надписью «Да здравствует VIII съезд Советов» и эмблемой - серп, молот и клещи, - 1920 год. Автор рисунка - Елизавета Бернгардовна Розендорф.
Тарелка с надписью «Кто не с нами, тот против нас», - 1921 год. Диаметр - 25,1 сантиметр. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.
Тарелка юбилейная с надписью «Победа трудящихся», - 1919 год. Автор рисунка - Вениамин Павлович Белкин.
Тарелка с изображением красной звезды с эмблемой «РСФСР» в центре и надписью по борту «В борьбе обретешь ты право свое», - 1921 год.
Тарелка с надписью: «Борьба родит героев», - 1918 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.
Тарелка с надписью по борту «Пропади буржуазия, сгинь капитал» и красной звездой в окружении молний на зеркале, - 1921 год. Авторы рисунка - Петр Владимирович Вычегжанин и Георгий Владимирович Вычегжанин. Государственный фарфоровый завод.
Блюдо «Краснофлотец», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Тарелка из юбилейного столового сервиза «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.
Тарелка из юбилейного столового сервиза «V. РСФСР», - 1922 год. Сервиз подарен рабочими Дулевского фарфорового завода Владимиру Ильичу Ленину к 5-летию революции. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.
Блюдо из юбилейного столового сервиза «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.
Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович.
Тарелка с красной звездой и монограммой «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод.
Тарелка «Красный гений» с надписью «Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала», - 1920 год. Автор рисунка - Алиса Рудольфовна Голенкина. Государственный фарфоровый завод.
Блюдо круглое с надписью: «РСФСР. Царству рабочих и крестьян не будет конца», - 1920 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.
Тарелка с изображением цветов в вазе и надписью «Мы превратим весь мир в цветущий сад», - 1922 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая.
Тарелка с надписью: «С высоких вершин науки можно раньше узреть зарю нового дня, чем там внизу среди сумятицы обыденной жизни», - 1919 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.
Тарелка «Звонарь» с надписью «Да здравствует 8-й съезд Советов», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.
Тарелка с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 1917-1921» и цифрой 4 на зеркале, - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде.
Тарелка с эмблемой «Синий герб», - 1918 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.
Блюдо с надписью «Прогулка матроса. 1 мая 1921 года в Петрограде», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.
Тарелка «Коммисар. Площадь Урицкого», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод.
Тарелка с надписью «Да здравствует VIII съезд Советов - 1920», - 1920 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде.
Тарелка с изображением рабочего, - 1921 год. Автор рисунка - Федор Федорович Маслов.
Тарелка из комплекта посуды «Добро пожаловать в Центральный дом крестьянина», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.
спасибо за ваш рассказ.
Особенно меня впечатлила альтманская тарелка с талонами ...
какой отпечаток именно того конкретного периода истории молодой страны.
Спасибо , что показали !
Вот интересно - наследники Утёсова и Мироновой отдают свои коллекции для выставки за деньги или... даром?
Когда-то мне вместе с цветком в горшке подарили старую тарелку.
Она 100 лет использовалась как поддон и вся стёрлась, но можно было разглядеть серпы и молоты, и ещё были какие-то приметы коллективизации.
Жаль, что не сфотографировала тогда (((