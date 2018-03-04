?

Log in

No account? Create an account
Предметы советской жизни
Советский агитационный фарфор 
Profile
Name: Предметы советской жизни
Page Summary
Latest Month
Март 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Search
Entry Tags
"полезные советы", "сделай сам", 1 мая, 1940-е годы, 1950-е годы, 20-годы, 20-е годы, 23 февраля, 30-годы, 30-е годы, 40-годы, 40-е годы, 50-годы, 50-е годы, 60-е годы, 70-е годы, 70-е-годы, 8-е марта, 80-е годы, 90-е годы, \"полезные советы\", \"сделай сам\", БАМ, Баку, Брежнев, ВДНХ, ВИА, ВУЗ, Великая Отечественная, Великая отечественная, Военная форма, Волго-Донской канал, Дети, ЖД, КГБ, КПСС, Киев, Лениград, Ленин, Ленинград, Москва, Московские картинки, Новый год, Одесса, Олимпиада-80, Подмосковье, Пхеньян, СССР, Советская архитектура, Сталин, Сталинская архитектура, Сумгаит, Туркестан, Фотографы, Чернобыль, ЭВМ, Эстония, авиация, автобус, автомобили, автомобиль, азартные игры, аптека, армия, архитектура, аудиозапись, бабушка, белье, бельё, билеты, брелок, бублик, буфет, бухгалтерия, быт, бытовые приборы, велосипеды, внешняя политика, военная техника, воздухоплавание, воспоминания, выборы, газеты, газировка, география, гигиена, гимн, гипсовые статуи, головные уборы, город, городской транспорт, гражданская война, грамота, графический редактор, дата, дача, двор, день Победы, деньги, дети, детсад, детская коляска, детская одежда, детские игрушки, детские игры, детские книжки, детское питание, дефицит, диафильмы, дирижабль, документы, доска почета, дуршлаг, еда, елочные игрушки, железнодорожник, живопись, жилье, журналы, за границу, зима, знаки различия, значки, зонтик, игольница, игра в бутылочку, игрушки, идеология, иностранцы, интерьер, искусство, календарь, калькулятор, канализация, карандаши, карикатуры, карточки, картошка, карусель, качели, квартплата, керосин, килька в томате, кино, кинофильмы, книги, книжная графика, книжная иллюстрация, ковер, коврик, ковры, колбаса, колготки, колхоз, командирские часы, коммуналка, комсомол, консервы, коньки, коробки от печенья, космос, кровать, купальник, курорт, курорты, кухня, лампа, лейка, ленинградская блокада, ленинский зачет, льготы, магазин, магнитофон, марки, мебель, медицина, мода, монументальная пропаганда, мороженое, музеи, музей, музыка, мульфильмы, награды, наука, научный атеизм, носки, ноты, облигации, обувь, общепит, объявление, одежда, октябрьская революция, октябрята, отдых, открытка, очереди, очки, парад, парикмахерская, парк культуры и отдыха, парфюмерия и косметика, патефон, перестройка, песни, печка, пионерлагерь, пионеры, пирожки, пишмашинки, плакат, пластинки, плита, подарок первокласснику, подстаканник, политические деятели, портсигар, посуда, почта, почтовые конверты, праздник, пресса, прикладное искусство, примус, прическа, продам, пропаганда, пропуск, пылесос, пятилетка, радио, радиоприемник, радиоприёмник, раскладушка, реклама, реконструкция Москвы, ресторан, садик, самиздат, самовар, самодеятельность, санатории, санитария, санпост, свадьба, сделай сам, сектанты, село, сельское хозяйство, семейные истории, семья, сервант, сигареты, сигары, скульптура, сленг, собрание, советская торговля, советские художники, социалистическая экономика, соцреализм, спичечные этикетки, спички, спорт, справочник рыболова-любителя, ссылка, ссылки, старые фотографии, стиляги, стихи, стройка, студенты, стул, счастливое детство, счеты, считалки, сыр, табуретка, талоны, танцы, театр, телевидение, телевизор, телефон, техника, торговля, трамвай, транспорт, троллейбус, трудодни, туалет типа сортир, тумбочка, туризм, удостоверение, умывальники, упаковка, учебники, училки, фельетоны, фольклор, фотоаппараты, фотографии, фотография, фотографы, хлопок, ходики, холодная война, художественное творчество, цирк, чайник, частушки, часы, чемодан, чулки, швейная машинка, шестидневка, шкаф, школа, школьная форма, шляпы, экономика, эмиграция, эстрада, юзерпик, юмор
4-мар-2018 01:46 pm
Леонов Валерий
soviet_life
leonovvaleri


Блюдо «10 лет власти Советов» с дарственной надписью по борту «Ленинградскому губотделу В.С.Р.Х. от госфарфорзавода имени Ломоносова 1917-1927», - 1927 год. Автор росписи - Владимир Александрович Корнилов. Государственный фарфоровый завод.

Фотографии с выставки «Фарфоровая Революция. Мечта о Новом Мире. Советский фарфор из собрания ВМДПНИ» и  галереи советского фарфора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.

История формирования собрания советского авторского фарфора ВМДПНИ такая.

В самом начале 1980-х годов музею была подарена коллекция Народного артиста СССР Леонида Осиповича Утесова. Небольшая по составу, всего 27 предметов, коллекция включает в себя редкие авторские подписные произведения ведущих художников Государственного фарфорового завода, - Сергея Васильевича Чехонина, Михаила Михайловича Адамовича, Зинаиды Викторовны Кобылецкой, Александры Васильевны Щекатихиной-Потоцкой и других.

В конце 1980-х годов музею была передана коллекция из более 200 предметов, - Народной артистки СССР Марии Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Менакера.

Мария Владимировна Миронова позднее вспоминала, - «Это увлечение было постоянным объектом шуток наших друзей: настоящие коллекционеры старину собирают, а вы - черепки. Но, надо сказать, старину в то время собирать было гораздо проще, чем агитационный фарфор».

Да, - как пишет Кирилл Борисов в книге «Агитационный фарфор», - с заводского склада изделия поступали в фирменные магазины. Магазинов было всего три, один непосредственно при заводе, два других - на центральных улицах обоих столиц - Москвы и Петрограда. Готовый художественный фарфор распределялся следующим образом: половина изделий поставлялась Торговой палате, остальные - представительствам Италии (Венеция), Германии (Берлин), Франции и Швеции. В 1921 году Ленин распорядился экспортировать 100% художественного производства завода под контролем Наркомвнешторга.

В разные годы ленинградский коллекционер Иосиф Моисеевич Эзрах передал музею более 150-ти произведений русского и советского фарфора.

В связи с этой выставкой, - мне показалось интересным мнение автора статьи «Советский фарфор» с загадочными инициалами Г.Н. из журнала «Строительство Москвы» № 2 на 1927 год. Вот, что он пишет о недавно закрывшейся в Москве выставке советского фарфора, которая произошла, - кстати, - ровно девяносто лет назад, - ...они очень красивы, но они, все еще, и очень дороги, и не только рабочий, но и более зажиточный работник, служащий, приобрести их не может, - они ему не по карману. Заводы Тверской, Дулевский, Дмитровский во много раз слабее. Прежние безвкусица и грубость исполнения у них преобладают...



Блюдо декоративное «Первому стрелковому подшефному полку Московской пролетарской дивизии - 10 лет», - 1928 год. Дулевский фарфоровый завод.



Предмет из сервиза «Волховстрой», - конец 20-х-30-е годы. Автор рисунка - Трифон Захарович Подрябинников. Фарфоро-фаянсовая фабрика «Пролетарий».



Тарелка декоративная «1917-1927», - 1927 год. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Государственный фарфоровый завод.



Блюдо с монограммой «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод.



Тарелка «Мы превратим весь мир в цветущий сад», - 1921 год. Автор рисунка - Любовь Николаевна Гауш. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка с монограммой «РСФСР», - 1921 год. Авторы рисунка - Петр Владимирович Вычегжанин и Георгий Владимирович Вычегжанин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Блюдо «Жница», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.



Блюдо «Пионеры», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.



Блюдо «Пляска», - 1930-е годы. Автор рисунка - Софья Борисовна Прессман. Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика имени Михаила Ивановича Калинина.



Тарелка «Да здравствует Советская власть» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1921 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка «Вся власть Советам» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1924 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.



Тарелка «Летописец» с надписью на свитке «В лета 1924 умер Ленин...», - 1924 год. Автор росписи - Стелла Георгиевна Венгеровская. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка «1924 21 января - умер Ленин», - 1924 год. Автор росписи - Александр Александрович Громов. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1924 год. Автор росписи - Александр Александрович Громов. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Блюдо «1 мая - праздник международной пролетарской солидарности», - 1928 год. Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка «Всеобщая грамотность - залог счастья России» с портретом Анатолия Васильевича Луначарского, - 1920 год. Автор рисунка - Алиса Рудольфовна Голенкина. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка «Знание облегчит работу», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка «Всем кто смел и сердцем молод в руки книга, серп и молот», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка «Всем кто смел и сердцем молод в руки книга, серп и молот», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Блюдо «Праздник труда 1 мая мировой смотр революционного фронта», - 1923 год. Автор росписи - Антон Михайлович Комашка. Государственный фарфоровый завод.



Тарелка «Дети трудящихся спаивают труд и науку», - 1920 год. Непереводимая игра слов, - спаивают от слова паять, а не поить. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка «Не то важно что есть, а то с кем есть», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка «Дерзай, дерзай, дерзай еще раз и всегда», - 1922 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка «Учись грамоте - жить легче», - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка «Поющий интернационал», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.



Тарелка «Сапожник» с надписью «РСФСР», - 1925 год.





Тарелка с надписью «3 Интернационал», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.



Тарелка «Татарин с татаркой» с надписью «Петроград 1922 года», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.



Блюдо «Прогульщики», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка с надписью на немецком языке «Русский и немец. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 1925», - 1925 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка «Победа трудящихся», - 1922 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Блюдо «Да здравствует 8 съезд советов», - 1920 год. Автор росписи - Мария Васильевна Лебедева. Государственный фарфоровый завод.



Тарелка «История Октябрьского переворота», - 1925 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка «Да здравствует 8 съезд Советов», - 1920 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Размер 3,4х26,5 сантиметров. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка «Трудовая карточка», - 1920 год. Автор рисунка - Василий Порфирьевич Тиморев. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка «Да здравствует Советская власть», - 1921 год. Автор рисунка - Елизавета Бернгардовна Розендорф. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка «Да здравствует VIII съезд Советов», - 1920 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка с монограммой «РСФСР», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка «4 года. 1917-1921», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции Леонида Осиповича Утесова.



Тарелка с монограммой «РСФСР» и надписью «Привет 4-му Конгрессу - мировому вождю пролетариата!», - Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Размер 2,6х23,8 сантиметров. Государственный фарфоровый завод, - Петроград. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Блюдо с надписью «Царствию рабочих и крестьян не будет конца», - 1920 год. Автор рисунка - Василий Порфирьевич Тиморев.



Тарелка с портретом революционера-народника Н.И.Кибальчича, - 1920 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая. Государственный фарфоровый завод.



Тарелка с изображением матроса Балтийского флота, - 1921 год. Автор рисунка - Екатерина Николаевна Болшева (Большева). Государственный фарфоровый завод.



Тарелка с надписью «Да здравствует VIII съезд Советов» и эмблемой - серп, молот и клещи, - 1920 год. Автор рисунка - Елизавета Бернгардовна Розендорф.



Тарелка с надписью «Кто не с нами, тот против нас», - 1921 год. Диаметр - 25,1 сантиметр. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.



Тарелка юбилейная с надписью «Победа трудящихся», - 1919 год. Автор рисунка - Вениамин Павлович Белкин.



Тарелка с изображением красной звезды с эмблемой «РСФСР» в центре и надписью по борту «В борьбе обретешь ты право свое», - 1921 год.



Тарелка с надписью: «Борьба родит героев», - 1918 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.



Тарелка с надписью по борту «Пропади буржуазия, сгинь капитал» и красной звездой в окружении молний на зеркале, - 1921 год. Авторы рисунка - Петр Владимирович Вычегжанин и Георгий Владимирович Вычегжанин. Государственный фарфоровый завод.



Блюдо «Краснофлотец», - 1921 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».



Тарелка из юбилейного столового сервиза «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод. Из коллекции М.В.Мироновой и А.С.Менакера.



Тарелка из юбилейного столового сервиза «V. РСФСР», - 1922 год. Сервиз подарен рабочими Дулевского фарфорового завода Владимиру Ильичу Ленину к 5-летию революции. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.



Блюдо из юбилейного столового сервиза «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.



Тарелка с надписью «Кто не работает - тот не ест» с портретом Владимира Ильича Ленина, - 1922 год. Автор рисунка - Натан Исаевич Альтман. Автор росписи - Михаил Михайлович Адамович.



Тарелка с красной звездой и монограммой «РСФСР», - 1922 год. Автор рисунка - Михаил Михайлович Адамович. Государственный фарфоровый завод.



Тарелка «Красный гений» с надписью «Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала», - 1920 год. Автор рисунка - Алиса Рудольфовна Голенкина. Государственный фарфоровый завод.



Блюдо круглое с надписью: «РСФСР. Царству рабочих и крестьян не будет конца», - 1920 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.



Тарелка с изображением цветов в вазе и надписью «Мы превратим весь мир в цветущий сад», - 1922 год. Автор рисунка - Зинаида Викторовна Кобылецкая.



Тарелка с надписью: «С высоких вершин науки можно раньше узреть зарю нового дня, чем там внизу среди сумятицы обыденной жизни», - 1919 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин.



Тарелка «Звонарь» с надписью «Да здравствует 8-й съезд Советов», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.



Тарелка с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 1917-1921» и цифрой 4 на зеркале, - 1921 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде.



Тарелка с эмблемой «Синий герб», - 1918 год. Автор рисунка - Сергей Васильевич Чехонин. Государственный фарфоровый завод.



Блюдо с надписью «Прогулка матроса. 1 мая 1921 года в Петрограде», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.



Тарелка «Коммисар. Площадь Урицкого», - 1921 год. Автор рисунка - Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Государственный фарфоровый завод.



Тарелка с надписью «Да здравствует VIII съезд Советов - 1920», - 1920 год. Автор рисунка - Рудольф Фёдорович Вильде.



Тарелка с изображением рабочего, - 1921 год. Автор рисунка - Федор Федорович Маслов.



Тарелка из комплекта посуды «Добро пожаловать в Центральный дом крестьянина», - 1922 год. Автор рисунка - Алексей Александрович Колосов. Дулевский фарфоровый завод.




Comments 
4-мар-2018 03:27 pm
mar_mi
Потрясающее собрание! Рассматривала, и завидовала))
спасибо за ваш рассказ.
4-мар-2018 03:39 pm
leonovvaleri
Дык, - выставка вроде уже закрылась, а музейное собрание посмотреть можно всегда☺
4-мар-2018 04:14 pm
krapiva7755
Удивительная экспозиция !
Особенно меня впечатлила альтманская тарелка с талонами ...
какой отпечаток именно того конкретного периода истории молодой страны.
Спасибо , что показали !
4-мар-2018 04:33 pm
leonovvaleri
Дык, - талоны ещё лет тридцать назад были☺
4-мар-2018 04:41 pm
krapiva7755
... а на тарнлке нарисовать - никто не догадался раньше !
Вот интересно - наследники Утёсова и Мироновой отдают свои коллекции для выставки за деньги или... даром?
4-мар-2018 04:44 pm
leonovvaleri
Насчет коллекции Утесова написано, - подарена музею. Насчет коллекции Мироновой и Менакера, - передана. Толмач нужен☺
4-мар-2018 04:52 pm
krapiva7755
Если "подарено" - респект.
Когда-то мне вместе с цветком в горшке подарили старую тарелку.
Она 100 лет использовалась как поддон и вся стёрлась, но можно было разглядеть серпы и молоты, и ещё были какие-то приметы коллективизации.
Жаль, что не сфотографировала тогда (((
4-мар-2018 04:55 pm
leonovvaleri
Ну, - вот, - целое состояние в руках держали☺
Leave a Comment to the Entry
This page was loaded мар 5 2018, 3:27 am GMT.