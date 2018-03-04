Александров. 

Набор художественных открыток.
Издательство "Изобразительное искусство" Москва 1976 год.
тираж 100 000 экземпляров. цена 54 копейки.
вид на Покровскую церковь и Троицкий собор.
Успенская церковь и Распятская колокольня.
общий вид кремля.
Троицкий собор зимой.
Западные ворота и Юго-западная башня кремля.
Троицкий собор.
Юго-западная башня кремля.
Восточные ворота кремля.
Вид на колокольню Покровской церкви.
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Покровская церковь зимой.
Успенская церковь.
Распятская церковь-колокольня.
Сретенская церковь.
Покровская церковь и колокольня.
Западные ворота кремля. Надвратная церковь Федора Стратилата.
Лестница колокольни и Трапезной.