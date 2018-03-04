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Предметы советской жизни
Александров. 
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Name: Предметы советской жизни
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"полезные советы", "сделай сам", 1 мая, 1940-е годы, 1950-е годы, 20-годы, 20-е годы, 23 февраля, 30-годы, 30-е годы, 40-годы, 40-е годы, 50-годы, 50-е годы, 60-е годы, 70-е годы, 70-е-годы, 8-е марта, 80-е годы, 90-е годы, \"полезные советы\", \"сделай сам\", БАМ, Баку, Брежнев, ВДНХ, ВИА, ВУЗ, Великая Отечественная, Великая отечественная, Военная форма, Волго-Донской канал, Дети, ЖД, КГБ, КПСС, Киев, Лениград, Ленин, Ленинград, Москва, Московские картинки, Новый год, Одесса, Олимпиада-80, Подмосковье, Пхеньян, СССР, Советская архитектура, Сталин, Сталинская архитектура, Сумгаит, Туркестан, Фотографы, Чернобыль, ЭВМ, Эстония, авиация, автобус, автомобили, автомобиль, азартные игры, аптека, армия, архитектура, аудиозапись, бабушка, белье, бельё, билеты, брелок, бублик, буфет, бухгалтерия, быт, бытовые приборы, велосипеды, внешняя политика, военная техника, воздухоплавание, воспоминания, выборы, газеты, газировка, география, гигиена, гимн, гипсовые статуи, головные уборы, город, городской транспорт, гражданская война, грамота, графический редактор, дата, дача, двор, день Победы, деньги, дети, детсад, детская коляска, детская одежда, детские игрушки, детские игры, детские книжки, детское питание, дефицит, диафильмы, дирижабль, документы, доска почета, дуршлаг, еда, елочные игрушки, железнодорожник, живопись, жилье, журналы, за границу, зима, знаки различия, значки, зонтик, игольница, игра в бутылочку, игрушки, идеология, иностранцы, интерьер, искусство, календарь, калькулятор, канализация, карандаши, карикатуры, карточки, картошка, карусель, качели, квартплата, керосин, килька в томате, кино, кинофильмы, книги, книжная графика, книжная иллюстрация, ковер, коврик, ковры, колбаса, колготки, колхоз, командирские часы, коммуналка, комсомол, консервы, коньки, коробки от печенья, космос, кровать, купальник, курорт, курорты, кухня, лампа, лейка, ленинградская блокада, ленинский зачет, льготы, магазин, магнитофон, марки, мебель, медицина, мода, монументальная пропаганда, мороженое, музеи, музей, музыка, мульфильмы, награды, наука, научный атеизм, носки, ноты, облигации, обувь, общепит, объявление, одежда, октябрьская революция, октябрята, отдых, открытка, очереди, очки, парад, парикмахерская, парк культуры и отдыха, парфюмерия и косметика, патефон, перестройка, песни, печка, пионерлагерь, пионеры, пирожки, пишмашинки, плакат, пластинки, плита, подарок первокласснику, подстаканник, политические деятели, портсигар, посуда, почта, почтовые конверты, праздник, пресса, прикладное искусство, примус, прическа, продам, пропаганда, пропуск, пылесос, пятилетка, радио, радиоприемник, радиоприёмник, раскладушка, реклама, реконструкция Москвы, ресторан, садик, самиздат, самовар, самодеятельность, санатории, санитария, санпост, свадьба, сделай сам, сектанты, село, сельское хозяйство, семейные истории, семья, сервант, сигареты, сигары, скульптура, сленг, собрание, советская торговля, советские художники, социалистическая экономика, соцреализм, спичечные этикетки, спички, спорт, справочник рыболова-любителя, ссылка, ссылки, старые фотографии, стиляги, стихи, стройка, студенты, стул, счастливое детство, счеты, считалки, сыр, табуретка, талоны, танцы, театр, телевидение, телевизор, телефон, техника, торговля, трамвай, транспорт, троллейбус, трудодни, туалет типа сортир, тумбочка, туризм, удостоверение, умывальники, упаковка, учебники, училки, фельетоны, фольклор, фотоаппараты, фотографии, фотография, фотографы, хлопок, ходики, холодная война, художественное творчество, цирк, чайник, частушки, часы, чемодан, чулки, швейная машинка, шестидневка, шкаф, школа, школьная форма, шляпы, экономика, эмиграция, эстрада, юзерпик, юмор
4-мар-2018 07:41 pm
soviet_life
albinos76
Набор художественных открыток.
Издательство "Изобразительное искусство" Москва 1976 год.
тираж 100 000 экземпляров. цена 54 копейки.




вид на Покровскую церковь и Троицкий собор.


Успенская церковь и Распятская колокольня.


общий вид кремля.


Троицкий собор зимой.


Западные ворота и Юго-западная башня кремля.


Троицкий собор.


Юго-западная башня кремля.


Восточные ворота кремля.


Вид на колокольню Покровской церкви.
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Покровская церковь зимой.


Успенская церковь.


Распятская церковь-колокольня.


Сретенская церковь.


Покровская церковь и колокольня.


Западные ворота кремля. Надвратная церковь Федора Стратилата.


Лестница колокольни и Трапезной.

Comments 
4-мар-2018 05:36 pm
ailiu
Такие рисунки, пожалуй, поинтереснее банального набора фотографий.
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