Александров. 



Издательство "Изобразительное искусство" Москва 1976 год.

тираж 100 000 экземпляров. цена 54 копейки.









вид на Покровскую церковь и Троицкий собор.





Успенская церковь и Распятская колокольня.





общий вид кремля.





Троицкий собор зимой.





Западные ворота и Юго-западная башня кремля.





Троицкий собор.





Юго-западная башня кремля.





Восточные ворота кремля.





Вид на колокольню Покровской церкви.

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Покровская церковь зимой.





Успенская церковь.





Распятская церковь-колокольня.





Сретенская церковь.





Покровская церковь и колокольня.





Западные ворота кремля. Надвратная церковь Федора Стратилата.





Лестница колокольни и Трапезной.



Набор художественных открыток.Издательство "Изобразительное искусство" Москва 1976 год.тираж 100 000 экземпляров. цена 54 копейки.вид на Покровскую церковь и Троицкий собор.Успенская церковь и Распятская колокольня.общий вид кремля.Троицкий собор зимой.Западные ворота и Юго-западная башня кремля.Троицкий собор.Юго-западная башня кремля.Восточные ворота кремля.Вид на колокольню Покровской церкви.Покровская церковь зимой.Успенская церковь.Распятская церковь-колокольня.Сретенская церковь.Покровская церковь и колокольня.Западные ворота кремля. Надвратная церковь Федора Стратилата.Лестница колокольни и Трапезной. Tags: 80-е годы, география, город, открытка, советские художники